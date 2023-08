Damiani sicuro: "Vi anticipo che giocatore è Jens-Lys Cajuste, è il classico numero 8!"

Calciomercato Napoli - Colpo a centrocampo per gli azzurri, con l'arrivo di Jens-Lys Cajuste. Chi lo conosce, è Oscar Damiani, agente sportivo e appassionato di calcio francese, che ne ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Ecco alcuni passaggi salienti:

"È un centrocampista molto completo. Utilizzando la vecchia numerazione, direi il classico numero 8. È forte fisicamente e gli piace buttarsi dentro. Ma d'altra parte in Francia i centrocampisti devono essere tutti così: se vai piano finisci per non giocare. Serie A? Il nostro è un campionato diverso. Innanzitutto molto più tattico. In Francia si lavora poco sulla tattica, è un campionato più frenetico e più fisico. Da noi gli servirà fare più attenzione. Dovrà adattarsi in fretta. Ma sono sicuro che Garcia già lo conosca bene e sappia su cosa dovrà spingere maggiormente".