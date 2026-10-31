Cammaroto: "Mercato, Manna ha fatto capire le intenzioni. Addio Anguissa, più di Lobotka"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli inizia a carburare. I risultati sono incoraggianti. Allegri riuscirà a trovare la quadra con il rientro di Anguissa. Può essere lui a schermare la fase difensiva e della mediana. E' inevitabile: le chiavi del centrocampo verranno consegnate a lui. Mercato? Dal punto di vista contrattuale, è chiaro che ci sono 3-4 giocatori in uscita per vari motivi. Manna ha fatto capire in un’intervista che si va verso un ringiovanimento progressivo della squadra. Alla fine, penso che De Bruyne valuterà un trasferimento in MLS. In questo momento è più possibile l’addio di Anguissa rispetto a Lobotka. Il camerunese vuole 7 milioni. Si va verso un addio condiviso. Lobotka, per non smantellare l’intero reparto, potrebbe fare un’altra stagione in azzurro. Ringiovanimento possibile già a gennaio, anche per favorire l’incastro nella lista over.