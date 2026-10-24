Napoli-Roma 3-3: ecco la reazione dei tifosi napoletani nel post partita | VIDEO

Napoli-Roma 3-3 allo scadere e vittoria pesantissima al Maradona soltanto sfiorata. Le premesse erano chiare prima dell'inizio: i capitolini avevano finora giganteggiato in campionato, mentre gli azzurri arrivano da grandi difficoltà in quest'avvio di stagione.

Napoli-Roma 3-3, la reazione dei napoletani nel post partita

La notte di Fuorigrotta stava ribaltando gli scenari a favore di una superiorità netta degli uomini di Massimiliano Allegri sin dall'inizio mostrato un'aggressività feroce, una fluidità di manovra e probabilmente anche quella che stava per diventare la miglior prestazione stagionale. Poi il blackout negli ultimi 20 minuti.

I timbri d'autore firmati da Frank Anguissa una rovesciata che fa mettere le mani nei capelli a Benoit Badiashile poi uscito nella rirpesa per infortunio e da Scott McTominay prima con un'incornata e poi con una conclusione del genere non bastano. Nemmeno il tempo che il Maradona impazzisca per il sorpasso del 3-2 che poco dopo arriva la beffa pesantissima.

Vi mostriamo di seguito la reazione dei tifosi napoletani intervenuto in diretta a CN24TV nel post-partita.