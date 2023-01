Ultime notizie SSC Napoli - Tutti pazzi per Victor Osimhen, in città. E dopo Napoli-Juventus 5-1, alcuni tifosi hanno seguito l'azzurro che in auto lasciava lo stadio Maradona per una manifestazione d'amore. "Ti amo Victor!", gli grida un tifoso: "Portaci lo scudo!".

E la reazione di Osimhen non s'è fatta attendere: alza la mano per salutare i tifosi e sorride, come sempre, il nigeriano.

