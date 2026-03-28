Relax ad Ostuni, weekend in Puglia per Antonio Conte: ecco dov'è stato in famiglia | VIDEO
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Dopo qualche giorno a Torino, prosegue la settimana di ferie che s'è concesso Antonio Conte, il tecnico però ha fatto ritorno giù al Sud. E con la famiglia è in Puglia. Si è concesso oggi un pranzo ad Ostuni, alla Pescheria Nautilus - Bistrot. In presenza anche del fratello Daniele. Ecco le immagini!
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