È solo colpa di Politano? Matteo forza la giocata per diversi motivi: non fa parte del codice allegriano | FOTOSEQUENZA

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano ha sbagliato ieri? Sì. L’errore è stato grave? Senza ombra di dubbio. Va processato mediatamente? Anche no. Senza fare troppi giri di parole, Politano ha commesso una sciocchezza squisitamente tecnica. Se proprio voleva giocare all’indietro con il portiere avrebbe dovuto dosare meglio il retropassaggio. Addossargli però tutta la colpa di quel gol non è proprio corretto. Per carità, il 95% è demerito suo, ma andiamo anche a vedere quali soluzioni di gioco aveva per evitare il peggio.

Partiamo dal momento in cui ha il pallone. Lo ha spalle alla porta, già una postura non ideale. In più indietreggia facendo guadagnare campo agli avversari in pressione. Una mossa che puoi farla se sei in sicurezza dal punto di vista dell'occupazione dello spazio. Politano aveva in orizzontale Rafa Marin il quale aveva un calciatore del Villarreal davanti e più in là Rrahmani. Poi, non poteva vederlo, c'era Badiashile.

Quando Politano effettua il secondo controllo orientato si va a chiudere ancora di più il campo. Nelle sue intenzioni, probabilmente, c'era quella di richiamare Milinkovic il quale - probabilmente - poteva leggere molto prima la giocata del compagno in difficoltà così come un altro azzurro avrebbe dovuto forse accorciare di più vicino al compagno. Non a caso, Rrahmani - appena il pallone si stacca dal sinistro del compagno - alza la testa guardando la posizione di Badiashile. Poi, il kosovaro accelera per provare a recuperare la sua posiziona invano.

Nel momento in cui Politano decide di effettuare il retropassaggio è già troppo tardi perchè - nel frattempo - la pressione alta del Villarreal era già diventata efficace. L'ala destra del Napoli sbaglia tecnicamente ed anche come tempismo la giocata. Milinkovic Savic non 'annusa' il pericolo e Mikautadze lo infila.

Con il senno di poi diventa sempre facile giudicare. In campo ci sono soluzioni, decisioni da prendere in un decimo di secondo; non scordiamocelo mai. Tuttavia, possiamo serenamente dire che Politano non ha fatto una giocata del codice allegriano. In quella situazione, avrebbe potuto sterzare verso l'esterno - cercando magari anche il fallo - riducendo i rischi e permettendo anche a Rrahamni di sistemarsi meglio. Oppure giocare sul lungo per non correre problemi considerando che la squadra non era messa benissimo.

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