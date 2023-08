Tempi di recupero Anguissa: salta più partite di Serie A

Condizioni e tempi di recupero Anguissa. Il giocatore del Napoli si è infortunato nel ritiro di Castel di Sangro e dovrà restare fuori ancora a lungo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire effettivamente quando tornerà in campo con l'inizio del campionato di Serie A.

Anguissa

Infortunio Anguissa: condizioni e tempi di recupero

Napoli - Frank Anguissa ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Un'altra brutta notizia per il Napoli che ora perde uno dei suoi punti di riferimento e non ha nemmeno il sostituto (visto che Ndombele è andato via e non è ancora arrivato un nuovo giocatore).

Finisce qui quindi il ritiro di Castel di Sangro per Anguissa con i tempi di recupero rivelati e che non sembrano portare a buone notizie. Infatti, il centrocampista del Camerun avrà bisogno di tre settimane abbondanti per tornare a correre liberamente.

Salterà quindi il debutto in campionato con il Frosinone e pure la seconda con il Sassuolo secondo il Corriere dello Sport. Da verificare poi se Anguissa riuscirà a tornare per la terza, Napoli-Lazio.