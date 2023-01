Simeone, numeri da urlo! Il "Cholito" è l'unico attaccante del Napoli ad aver infranto un record

Notizie Napoli calcio - Giovanni Simeone è un'alternativa di lusso per Luciano Spalletti. Il "Cholito", con il gol di ieri contro la Cremonese, è arrivato a quota 7 gol stagionali in 430' di utilizzo: praticamente l'argentino segna un gol ogni 60'.

Numeri da urlo per Simeone che, da alternativa di Osimhen, è riuscito a battere un record in stagione che nessun altro attaccante del Napoli ha ottenuto. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Simeone diventa anche l’unico azzurro al momento ad aver segnato in tutte e tre le competizioni giocate. Non male per uno che è arrivato con il marchio di attaccante di riserva, di uomo capace di far rifiatare Osimhen nei momenti di difficoltà.