Il Napoli perde ed esce in Coppa Italia contro la Cremonese ai calci di rigore e arrivano le ultime notizie sulla reazione avuta dalla squadra dopo il passo falso in Coppa.

Napoli Cremonese Coppa Italia: la reazione dei giocatori

Napoli - Come raccontato da Il Mattino, non c'erano musi lunghi a Castel Volturno da parte della squadra. Nessuna visita di De Laurentiis nel centro tecnico. Spalletti ha già proiettato la sua squadra al derby con la Salernitana: ha spiegato, brevemente, come la sconfitta di martedì deve dare le forze per vincere sabato sera.