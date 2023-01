Scambio Gollini-Sirigu, Gazzetta annuncia: entro 48 ore ci saranno le visite mediche

Calcio Napoli - Salvatore Sirigu alla Fiorentina e Pierluigi Gollini al Napoli: ci siamo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato ulteriori dettagli sullo scambio di portieri dando anche la tempistica per quanto riguarda le visite mediche di rito a cui i due atleti dovranno sottoporsi.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sullo scambio Gollini-Sirigu:

"Nel giro di due giorni Salvatore Sirigu si sottoporrà alle visite mediche come farà Pierluigi Gollini, uno dei flop del mercato estivo, al Napoli. Scambio di prestiti con l’ok del’Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini. L'ultima trattativa è quella di Marco Benassi, che potrebbe a breve andare in prestito alla Cremonese, come primo rinforzo per il tentativo di miracolo salvezza di Ballardini".