Osimhen incedibile per ADL, ma l'umore resta variabile: interessi difficili da conciliare

Napoli - Il rinnovo di Osimhen continua a complicarsi in vista dell'inizio della nuova stagione. Interessi difficili da conciliare tra la società del Napoli con De Laurentiis portavoce e il suo agente Roberto Calenda. Come riprota il Corriere dello Sport, al momento lo considera incedibile, ma l'umore resta variabile per la distanza che c'è ancora tra le parti nonostante i sei appuntamenti tra Dimaro e Castel di Sangro.