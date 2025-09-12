Neres e Gutierrez convocati per Fiorentina-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Miguel Gutierrez

Fiorentina Napoli aggiornamento infortunati, le ultime sulle condizioni di David Neres e Miguel Gutierrez in vista della trasferta di domani sera al Franchi

Notizie Napoli calcio - David Neres ha dovuto saltare Napoli-Cagliari per un infortunio muscolare, ma durante la sosta per le Nazionali è rimasto in città per recuperare.

Recupero Neres e Gutierrez, le ultime

Insieme a Neres c'è anche il neo acquisto Miguel Gutierrez, alle prese con il recupero dall'intervento alla caviglia di inizio luglio. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sulle loro condizioni in vista di Fiorentina-Napoli:

"Oggi, invece, si deciderà per Gutierrez e per Neres, che stanno meglio e se staranno bene si accomoderanno al fianco di Conte domani sera a Firenze, altrimenti per loro si attenderanno le risposte dal campo della prossima settimana, quando il Napoli dovrà affrontare Manchester City e poi a seguire il Pisa. In ogni caso, per loro due è davvero questione di giorni".

Miguel Gutierrez
