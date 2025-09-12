Da Firenze - Le scelte di Pioli per fermare il Napoli: novità per Gudmundsson

Fiorentina Napoli, per probabili scelte di Stefano Pioli in vista del match di domani sera al Franchi: le ultime novità sulle condizioni di Gudmundsson

Notizie Napoli calcio - Sabato sera andrà in scena Fiorentina-Napoli: i viola sono reduci da due pareggi, gli azzurro sono a punteggio pieno e non vogliono 'sporcare' la propria marcia. 

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di Pioli per provare a fermare il Napoli:

"Albert Gudmundsson, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato in Islanda-Azerbaigian, continua ad allenarsi a parte per esserci quantomeno in panchina. Con il numero dieci a mezzo servizio, Pioli dovrebbe optare per un 3-5-2, con Hans Nicolussi Caviglia vertice basso del centrocampo e Roberto Piccoli a far coppia con Moise Kean davanti".

