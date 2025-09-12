Porto, Farioli svela: "Napoli? Parlai con De Laurentiis per il post Garcia, fu molto..."

Sulle colonne del Corriere della Sera c'è una lunga intervista a Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto reduce dalle positive esperienze sulle panchine di Nizza in Ligue 1 e dell'Ajax in Eredivisie.

Ecco un estratto delle parole di Farioli che svela anche un retroscena di mercato legato al Napoli:

"De Laurentiis? Ha voluto conoscermi dopo l’esonero di Garcia, abbiamo parlato. È stato molto gentile".

Italia nel mio futuro? Spero continui a esserci grande calcio, e dunque non escludo certo l’Italia. Ma staccarsene è stato fondamentale per saltare la parte in cui ti dicono che sei troppo giovane".