Ultras Napoli disertano la trasferta di Firenze! Comunicato ufficiale: "Silenzio complice della SSC Napoli" | FOTO

Comunicato degli ultras Napoli di Curva A e Curva B in seguito alla decisione della Questura di Firenze di non procedere con l'estensione del settore ospiti dello stadio Artemio Franchi. Sabato si gioca Fiorentina-Napoli e nei giorni scorsi era stata ipotizzata la possibilità di allargare il settore ospiti dagli attuali 300 posti a 420 posti.

Ipotesi che tuttavia è stata scartata dalle autorità competente. Gli ultras Napoli hanno risposto così: