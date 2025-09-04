Nuova felpa SSC Napoli: è già disponibile in 3 colori, ecco link e prezzo

Scopri la nuova felpa del Napoli da allenamento per la stagione 2025 2026

Informazione pubblicitaria - SSC Napolinuova felpa da allenamento in vendita! Il club partenopeo ha lanciato la nuova collezione training 2025-2026 che quest'anno è in versione "Cyborg", ispirata all'estetica futuristica e tecnologica. È disponibile in tre coloriazzurranera e bianca. Il prezzo della felpa allenamento Napoli 2025-2026 è di 89 euro.

*CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi generati dai link in questo articolo in qualità di partner del programma affiliazione Amazon.

SSC Napoli felpa da allenamento 2025-2026

La felpa da allenamento del Napoli 2025/2026 è un capo tecnico progettato per coniugare prestazioni elevate e uno stile all’avanguardia.

Al centro del design spicca la trama effetto Cyborg, un motivo geometrico e strutturato tono su tono che richiama le linee segmentate e metalliche delle armature biomeccaniche, conferendo alla felpa un carattere deciso e innovativo. Questo pattern esprime velocità, potenza e controllo, qualità imprescindibili per l’atleta moderno.

Sulla parte frontale si trovano i loghi SSC Napoli ed EA7 cuciti con orgoglio, insieme al logo dello sponsor Coca-Cola. Ideale per l’allenamento, la felpa rappresenta una nuova frontiera dell’abbigliamento sportivo: performante, distintiva e tecnologica. 

Da lavare solo a mano. Include tecnologie moderne per una regolazione termica efficace e un'asciugatura rapida, mantenendoti fresco e asciutto durante gli allenamenti. Dotata di una pratica chiusura a mezza zip, veste aderente ma comoda.

