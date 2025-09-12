Aggressione ai tifosi del Napoli per lo scudetto: denunciati 21 tifosi dell'Hellas Verona

Ultime notizie - La polizia ha denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona per la violenta aggressione avvenuta lo scorso 23 maggio ai danni di alcuni sostenitori del Napoli. Quel giorno un gruppo di napoletani stava festeggiando in un ristorante della zona Zai, la pizzeria Assaporito di viale del Lavoro, la vittoria dello scudetto della squadra partenopea, quando è stato raggiunto e assalito da un gruppo di ultrà veronesi.

L’indagine della Digos, condotta nei mesi successivi, ha permesso di identificare 21 presunti responsabili, ora denunciati. Secondo quanto riferito dalla Questura, tutti i dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi, alle 11, durante una conferenza stampa nella Sala Stampa della Questura di Verona, alla presenza del dirigente della Digos.

