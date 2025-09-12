C'è un problema che Conte vuole tenere sotto massimo controllo oggi pomeriggio

Rassegna Stampa  
C'è un problema che Conte vuole tenere sotto massimo controllo oggi pomeriggio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League: 

"Unico problema da tenere sotto il massimo controllo è l’affaticamento che potrebbe portare a nuovi guai fisici. Osservazione speciale per i reduci dalle nazionali e soprattutto per Anguissa, perno fisico del centrocampo, giunto da poco a Napoli dopo gli impegni in Africa. Conte non vorrebbe mai vederlo fuori e perciò nella sua testa i fab four giocheranno insieme ma il camerunense deve dimostrare che la trasferta africana non ha inciso sulle sue energie". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top