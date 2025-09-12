C'è un problema che Conte vuole tenere sotto massimo controllo oggi pomeriggio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League:



"Unico problema da tenere sotto il massimo controllo è l’affaticamento che potrebbe portare a nuovi guai fisici. Osservazione speciale per i reduci dalle nazionali e soprattutto per Anguissa, perno fisico del centrocampo, giunto da poco a Napoli dopo gli impegni in Africa. Conte non vorrebbe mai vederlo fuori e perciò nella sua testa i fab four giocheranno insieme ma il camerunense deve dimostrare che la trasferta africana non ha inciso sulle sue energie".