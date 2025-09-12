Ricordate Manè? L'astro nascente del Napoli ha segnato 4 gol nell'ultimo turno di campionato!

Ricordate Manè? L'astro nascente del Napoli ha segnato 4 gol nell'ultimo turno di campionato!

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino pone l'attenzione su un talento delle giovanili azzurre, Mohamed Seick Mané, attaccante senegalese del Napoli U17: 

"I tifosi più attenti lo ricorderanno per un video anti razzismo girato con Juan Jesus nella primavera 2024, dopo il caso Acerbi. Quelli più appassionati, invece, sapranno che nell'ultimo turno di campionato ha fatto poker in un Napoli-Lecce U17 finito 5-0. E l'altro gol è nato comunque da un suo assist. Mohamed Seick Mané è l'astro nascente del calcio azzurro. Classe 2009, nato in Senegal, immediatamente spostatosi a Acerra con il resto della famiglia per raggiungere il papà.

Il talento, ora, va incanalato nella giusta direzione, messo a frutto per il bene suo e anche del Napoli. I 4 gol segnati al Lecce già hanno fatto notizia. Quel ragazzo che scappa via ai difensori e va a fare gol non è passato inosservato ai più attenti.  Nella Under 17 è partito ovviamente col botto. Prima punta o seconda, il Napoli ha tra le mani un gioiello su cui lavora-re. E soprattutto da non disper-dere. Il video con Juan Jesus può essere stato solo l'inizio di una lunga corsa".

