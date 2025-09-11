Fiorentina, De Gea incorona il suo successore: "Dopo di me arriverà lui..."

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha partecipato al format organizzato dal club viola, che lo ha portato in centro a visitare la città e ha aspettato che alcuni tifosi gli facessero qualche domanda, come quella relativa a come si trovasse in Toscana: "Bene, è bellissimo qua". Un altro tema toccato è stato quello relativo a Tommaso Martinelli, per il quale lo spagnolo stravede: "È forte, forte, deve anche imparare. Si allena con noi, è importante che impari. Quando io finirò, arriverà lui".