CorSport - Lucca vuole prendersi il Napoli: svelata una sua frase iconica che dice tutto

Rassegna Stampa  
LuccaLucca

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca è arrivato a Napoli in estate ed è stato subito catapultato al centro dell'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Poco tempo per calarsi nella nuova realtà per l'ex Udinese e qualche critica di troppo già mossa dopo appena due partite.

Lucca vuole dissipare in fretta i dubbi e già con la Fiorentina è pronto a caricarsi il Napoli sulle spalle. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Per questo Lucca ha approfittato di questi giorni per procedere spedito, per correre e per dar seguito a una sua frase iconica, che lo descrive: paura di nulla. Lucca ama le sfide, Napoli era il suo sogno, lo dice la sua carriera con l'esperienza all'Ajax giovanissimo e poi i 20 gol in Serie A in due anni di Udine, la consacrazione prima del grande salto. Ora è il momento di un nuovo step". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top