CorSport - Lucca vuole prendersi il Napoli: svelata una sua frase iconica che dice tutto

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca è arrivato a Napoli in estate ed è stato subito catapultato al centro dell'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Poco tempo per calarsi nella nuova realtà per l'ex Udinese e qualche critica di troppo già mossa dopo appena due partite.

Lucca vuole dissipare in fretta i dubbi e già con la Fiorentina è pronto a caricarsi il Napoli sulle spalle. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: