CorSport - Lucca vuole prendersi il Napoli: svelata una sua frase iconica che dice tutto

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca è arrivato a Napoli in estate ed è stato subito catapultato al centro dell'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Poco tempo per calarsi nella nuova realtà per l'ex Udinese e qualche critica di troppo già mossa dopo appena due partite.
Lucca vuole dissipare in fretta i dubbi e già con la Fiorentina è pronto a caricarsi il Napoli sulle spalle. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:
"Per questo Lucca ha approfittato di questi giorni per procedere spedito, per correre e per dar seguito a una sua frase iconica, che lo descrive: paura di nulla. Lucca ama le sfide, Napoli era il suo sogno, lo dice la sua carriera con l'esperienza all'Ajax giovanissimo e poi i 20 gol in Serie A in due anni di Udine, la consacrazione prima del grande salto. Ora è il momento di un nuovo step".