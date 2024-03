Campionato Serie A: classifica, risultati e calendario

Classifica Serie A, risultati e calendario. Tutto quello che c'è da sapere con gli aggiornamenti continui sul campionato Serie A oggi e in diretta continue notizie in aggiornamento con quello che potrebbe accadere.

Ci sono le ultime notizie sul campionato Serie A che nell'attuale stagione ha messo in mostra tanti colpi di scena. Una stagione che però ancora non è finita e per questo motivo che si guarderà con attenzione la classifica Serie A che è in continua evoluzione con diverse squadre a sorpresa in posizioni anche inedite. Inoltre, la stagione di Serie A presenta una lotta davvero agguerrita tra le varie squadre.

Serie A

E' possibile consultare il seguente articolo per restare aggiornato sulla Serie A oggi e su tutte le partite Serie A che andranno poi a modificare la classifica Serie A in base a quelli che saranno i risultati del campionato italiano. Infatti, anche i risultati Serie A saranno monitorati e continuamente aggiornati per tutto il campionato di Serie A.

Classifica Serie A

Serie A in evoluzione con la classifica che presenta una lotta di tutte e 20 le squadre che lottano per il proprio obiettivo finale. In ogni posizione ci sono diverse squadre che si ritrovano in corsa per lo stesso obiettivo, ma non tutte riusciranno ad arrivare ad ottenere quello che vogliono in Seria A. Andiamo a vedere quella che è la classifica Serie A attuale:

Inter 69 punti Juventus 57 punti Milan 53 punti Bologna 48 punti Atalanta 46 punti Roma 44 punti Fiorentina 41 punti Lazio 40 punti Napoli 40 punti Torino 36 punti Monza 36 punti Genoa 33 punti Empoli 25 punti Lecce 24 punti Frosinone 23 punti Udinese 23 punti Sassuolo 29 punti Verona 20 punti Cagliari 19 punti Salernitana 13 punti

Risultati Serie A

In diretta tutti i risultati Serie A di oggi e delle prossime partite di campionato. Una stagione ancora lunga e che può regalare sorprese, sicuramente dal punto di vista appunti di quelli che saranno i risultati Serie A. Ci sono le ultime notizie che riguardano quelli che saranno i risultati serie a in base alle partite Serie A che ci metterà di fronte il calendario stilato la scorsa estate.

Bologna-Verona 2-0 (27' Fabbian, 65' Freuler)

Sassuolo-Empoli 2-3 (11' Luperto, 54' Pinamonti, 64' Niang, 77' Ferrari, 94' Bastoni)

Salernitana-Monza 0-2 (78' Maldini, 84' Pessina)

Genoa-Udinese 2-0 (36' Retegui, 40' Bani)

Juventus-Frosinone 3-2 (3', 32' Vlahovic, 14' Cheddira, 27' Brescianini, 95' Rugani)

Cagliari-Napoli 1-1 (65' Osimhen, 96' Luvumbo)

Lecce-Inter 0-4 (15', 56' Lautaro, 54' Frattesi, 67' de Vrij)

Milan-Atalanta 1-1 (3' Leao, 44' Koopmeiners)

Roma-Torino 3-2 (41', 58', 69' Dybala, 44' Zapata, 89' aut. Huijsen)

Fiorentina-Lazio 2-1 (45' Luis Alberto, 61' Kayode, 69' Bonaventura)

Partite Serie A

Calendario Serie A: partite Serie A

Partite Serie A oggi e di tutto il turno in corso per il campionato italiano. Serie A oggi in campo da subito col weekend lungo che metterà di fronte le grandi squadre giocare anche scontri diretti. Ma sarà un turno di Seria A molto importante questo della 27esima giornata di campionato: