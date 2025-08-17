Ultim'ora: Coppa Italia, ecco chi sarà l'avversario del Napoli agli ottavi di finale!

Coppa Italia  
Tabellone Coppa Italia 2025 2026Tabellone Coppa Italia 2025 2026

Coppa Italia, Napoli agli ottavi di finale contro la vincente di Cagliari

Tabellone Coppa Italia 2025-2026, ecco le prossime partite e l'avversario del Napoli agli ottavi di finale. Gli azzurri attendono ancora di conoscere quale sarà la squadra da affrontare nel confronto in programma tra il 3 e il 17 dicembre 2025.

Il Napoli conoscerà il suo prossimo avversario in Coppa Italia il prossimo 24 settembre, quando si giocherà la partita dei sedicesimi di finale tra Cagliari e Frosinone: chi vince affronta il Napoli agli ottavi di finale.

  • Il Cagliari ha battuto l'Entella per 5-4 ai calci di rigore e si è qualificato ai sedicesimi.
  • Il Frosinone ha battuto il Monza 1-0 a e si è qualificato ai sedicesimi.

La vincente di Cagliari-Frosinone del prossimo 24 settembre affronterà il Napoli nella prossima partita di Coppa Italia.

