Ultim'ora: Coppa Italia, ecco chi sarà l'avversario del Napoli agli ottavi di finale!

Tabellone Coppa Italia 2025-2026, ecco le prossime partite e l'avversario del Napoli agli ottavi di finale. Gli azzurri attendono ancora di conoscere quale sarà la squadra da affrontare nel confronto in programma tra il 3 e il 17 dicembre 2025.

Il Napoli conoscerà il suo prossimo avversario in Coppa Italia il prossimo 24 settembre, quando si giocherà la partita dei sedicesimi di finale tra Cagliari e Frosinone: chi vince affronta il Napoli agli ottavi di finale.

Il Cagliari ha battuto l'Entella per 5-4 ai calci di rigore e si è qualificato ai sedicesimi.

Il Frosinone ha battuto il Monza 1-0 a e si è qualificato ai sedicesimi.

La vincente di Cagliari-Frosinone del prossimo 24 settembre affronterà il Napoli nella prossima partita di Coppa Italia.