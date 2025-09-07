Nuovo libro sullo scudetto del Napoli: finalmente in vendita "Il quarto prodigio", ecco link e prezzo

Scopri il nuovo libro sul quarto scudetto del Napoli calcio

Nuovo libro sullo scudetto del Napoli! Si intitola: "Il quarto prodigio: l'ultima impresa" ed è il nuovo libro sul quarto scudetto del Napoli, scritto dal giornalista Manuel Parlato e pubblicato da indipendente, al costo di € 10,40 su Amazon.

Questo libro di 92 pagine racconta un anno irripetibile, forse il più emozionante della storia del Napoli che riscopre il senso della battaglia e della vittoria, superando mille difficoltà. Vincere uno scudetto all’ultimo respiro superando momenti difficili come quello di dover cedere, nel bel mezzo del torneo, il giocatore più talentuoso, Kvaratskhelia, al PSG, senza rimpiazzarlo con un valido sostituto, mentre la squadra era in testa alla classifica. Conservando allo stesso tempo il valore del comando e la potenza di un’idea vincente che, contro ogni pronostico, è diventata realtà.

Il Quarto Prodigio è qualcosa di diverso dagli altri tre scudetti, ma non chiamatelo miracolo. È il risultato di una scelta. Chiara, radicale, necessaria, ma che si è rivelata vincente. La scelta di un allenatore da parte di un Presidente, ma prima di tutto, la scelta di due uomini diversi, ma accomunati da alcuni valori: il lavoro, la passione, il successo.

