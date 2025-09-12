Fiorentina-Napoli, il 'Franchi' verso il sold out: ecco quanti spettatori ci saranno

Fiorentina-Napoli, il 'Franchi' verso il sold out: ecco quanti spettatori ci saranno

Fiorentina Napoli, il dato e la previsione sugli spettatori presenti: limitazioni per i tifosi azzurri, ecco quanti ce ne saranno al Franchi

Notizie Napoli calcio - Si preannuncia un clima piuttosto caldo allo stadio 'Franchi', domani sera alle 20.45, in occasione di Fiorentina-Napoli. Nonostante i lavori all'impianto toscano, il Corriere dello Sport annuncia che il sold out è ad un passo:

"Attesi circa in 20mila nel sabato sera di Campo di Marte, con una piccola presenza nel settore ospiti. Il tifo organizzato napoletano, come tante altre realtà italiane hanno fatto in precedenza, ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori.

Così, complice anche il divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio ai residenti in Campania, si presenta un Franchi quasi interamente viola: oltre 7mila biglietti venduti. Ieri la società di Commisso ha comunicato il dato ufficiale a chiusura della campagna abbonamenti: 13.478 tagliandi stagionali staccati (+12% rispetto alla scorsa stagione). Ci saranno quindi oltre 20mila spettatori".

