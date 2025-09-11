Cagni: "Il centrocampo degli azzurri e Kean saranno decisivi per Fiorentina-Napoli"

Le Interviste  
CagniCagni

Mister Luigi Cagni questo pomeriggio è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "I tempi supplementari". Di seguito le sue dichiarazioni sulle ultime novità in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli di sabato, valida per il terzo turno di Serie A:

"Fiorentina e Napoli, così come Pioli e Conte, sono due squadre e due tecnici che mi piacciono molto. Fossi nell'allenatore viola al Napoli ovviamente toglierei per intero il centrocampo: Conte con Anguissa, Mc Tominay, Lobotka e De Bruyne ha costruito qualcosa di veramente impressionante. Ognuno di loro è un grande giocatore che sa cosa fare in campo, De Bruyne sa dove andarsi a posizionare, ha gli occhi dietro, Lobotka ha grandi geometrie, Anguissa ha una forza pazzesca e McTominay è uno che ha il gol nel sangue, soprattutto sui cross".

E, invece, fosse lei in Conte chi toglierebbe ai viola: "Ovviamente vi rispondo Kean. Anche perché difensivamente il Napoli è tra le tre squadre che ha preso zero gol, quindi dietro non penso abbiano bisogno di qualcuno. Per il Napoli sarà importante non dare profondità a Moise che sul lungo è fortissimo, così come sui cross".

