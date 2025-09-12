Retroscena Kean-Napoli, in estate gli azzurri ci hanno provato: il bomber lancia la 'sfida' via social

Rassegna Stampa  
KeanKean

Domani sera Moise Kean sarà il pericolo numero uno per la difesa azzurra in Fiorentina-Napoli. Nelle ultime ore lo stesso Kean ha pubblicato una foto di Napoli su Instagram, lasciando i più interdetti sul significato di tale immagine.

Sulle colonne di Tuttosport si prova a ricostruire la vicenda, svelando anche un retroscena di calciomercato: 

"Proprio il Napoli era stata una delle squadre a sondare il terreno a inizio luglio per il cannoniere viola. Un affare però non decollato, dopo gli approcci iniziali col suo agente Alessandro Lucci, a causa dell’arrivo a Castelvolturno di Lorenzo Lucca, ritenuto da Antonio Conte e Giovanni Manna, per caratteristiche, più congeniale alla formazione azzurra come vice Lukaku.

E allora chissà che Moise non abbia voluto lanciare, a modo suo, un avvertimento agli avversari: quasi una sorta di “mi rimpiangerete” da scatenare alla sua maniera. A suon di gol". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top