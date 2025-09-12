Retroscena Kean-Napoli, in estate gli azzurri ci hanno provato: il bomber lancia la 'sfida' via social

Domani sera Moise Kean sarà il pericolo numero uno per la difesa azzurra in Fiorentina-Napoli. Nelle ultime ore lo stesso Kean ha pubblicato una foto di Napoli su Instagram, lasciando i più interdetti sul significato di tale immagine.
Sulle colonne di Tuttosport si prova a ricostruire la vicenda, svelando anche un retroscena di calciomercato:
"Proprio il Napoli era stata una delle squadre a sondare il terreno a inizio luglio per il cannoniere viola. Un affare però non decollato, dopo gli approcci iniziali col suo agente Alessandro Lucci, a causa dell’arrivo a Castelvolturno di Lorenzo Lucca, ritenuto da Antonio Conte e Giovanni Manna, per caratteristiche, più congeniale alla formazione azzurra come vice Lukaku.
E allora chissà che Moise non abbia voluto lanciare, a modo suo, un avvertimento agli avversari: quasi una sorta di “mi rimpiangerete” da scatenare alla sua maniera. A suon di gol".