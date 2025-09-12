Anguissa arrivato solo ieri pomeriggio a Napoli, sarà titolare a Firenze in un caso

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli in vista delle sfide contro Fiorentina e Manchester City in programma sabato 13 settembre e giovedì 18 settembre:



"Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta preparando al meglio un appuntamento complicato: la Fiorentina non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione (due pareggi in altrettante partite) e cercherà di sbloccarsi contro i campioni d’Italia. Conte scioglierà soltanto oggi pomeriggio gli ultimi dubbi ( poi il gruppo partirà in treno alla volta di Firenze) e soprattutto valuterà le condizioni di Frank Anguissa. Il camerunense è arrivato soltanto nel pomeriggio a Napoli dopo gli impegni con il Camerun. Sarà in campo questo pomeriggio per la rifinitura e se non ci saranno problemi, giocherà titolare".