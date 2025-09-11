Sassuolo, Berardi: "Che onore essere bandiera di questo club, per fortuna il mercato è chiuso"

"La mia storia parte da lontano. I primi allenamenti li facevamo in un centro dove oggi, secondo me, non si allena più nessuno (ride, ndr). Poi ci siamo spostati allo stadio Ricci e infine la società ha deciso di costruire questo centro sportivo molto, molto bello. È un onore essere una bandiera di questo grande club, anzi di questa bella famiglia, come ho sempre detto. Tutto questo mi rende orgoglioso". Parla così Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo: "Ciò che mi piace di questo posto è la tranquillità, la serenità e la grande forza che la società dimostra. In tutti questi anni, da Giorgio Squinzi alla Dottoressa Spazzoli, ci hanno sempre dimostrato affetto e fatto sentire, soprattutto a me, parte di questa grande famiglia. Adesso i figli stanno continuando questo percorso".".

