Regione Campania, accordo tra Fico e Manfredi: 150 milioni per ristrutturare il Maradona!

La città di Napoli è ufficialmente candidata ad ospitare gli Europei 2032. Il sindaco Manfredi ha inoltrato la richiesta all'UEFA, elencando nel dettaglio tutti i punti che potrebbero favorire la decisione da Nyon di eleggere Napoli come città ospitante del torneo.

Nonostante la città di Napoli risponde perfettamente ai requisiti richiesti dalla UEFA, il problema principale è rappresentato dallo stadio Maradona. Come precisa il Corriere del Mezzogiorno: "allo stato, Napoli non ha il punteggio massimo per lo stadio". Servono imponenti lavori di ristrutturazione ma il sindaco Manfredi ha un asso nella manica: un finanziamento da 150 milioni di euro con i soldi della Regione Campania.

Il Comune di Napoli ha già inviato una richiesta di finanziamento alla Regione Campania e il sindaco Manfredi avrebbe già un accordo con Roberto Fico, candidato del centro sinistra alla presidenza del consiglio regionale. Se Fico dovesse vincere le elezioni e prendere il posto di Vincenzo De Luca, Napoli otterrebbe così i fondi necessari a ristrutturare il Maradona con i soldi della Regione. Ecco perché ora Manfredi punta tutto sulla vittoria di Fico alle elezioni.