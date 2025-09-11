Mimmo Pesce a CN24: "Mi pongo una domanda su Conte e il doppio impegno stagionale. Lucca? Perplesso sulle cifra pagata dal Napoli"

Mimmo Pesce a CN24: Mi pongo una domanda su Conte e il doppio impegno stagionale. Lucca? Perplesso sulle cifra pagata dal Napoli

Mimmo Pesce ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“Il Napoli è la squadra più forte del campionato e c’è poco da dire. Noi andremo a Firenze e faremo una grandissima partita. Mi auguro giochi Hojlund sabato. Trovo curioso che il Napoli abbia acquistato Lucca che può starci in questa rosa, mi lasciano perplessi i soldi spesi per lui. Hojlund se trova l’ambiente giusto può diventare un top player. Alla squadra, in questo momento, manca uno che la butta dentro.

Il Napoli è attrezzato per fare un buon cammino in Champions. Però mi pongo una domanda:  cosa succederà se il Napoli è ben messo bene in classifica e dall’altra parte si continua ad andare avanti in Champions, Conte punterà al campionato oppure punterà anche all’altra competizione? Non credo che il Napoli non passi la prima fase”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
