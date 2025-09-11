Mimmo Pesce a CN24: "Mi pongo una domanda su Conte e il doppio impegno stagionale. Lucca? Perplesso sulle cifra pagata dal Napoli"

Mimmo Pesce ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“Il Napoli è la squadra più forte del campionato e c’è poco da dire. Noi andremo a Firenze e faremo una grandissima partita. Mi auguro giochi Hojlund sabato. Trovo curioso che il Napoli abbia acquistato Lucca che può starci in questa rosa, mi lasciano perplessi i soldi spesi per lui. Hojlund se trova l’ambiente giusto può diventare un top player. Alla squadra, in questo momento, manca uno che la butta dentro.

Il Napoli è attrezzato per fare un buon cammino in Champions. Però mi pongo una domanda: cosa succederà se il Napoli è ben messo bene in classifica e dall’altra parte si continua ad andare avanti in Champions, Conte punterà al campionato oppure punterà anche all’altra competizione? Non credo che il Napoli non passi la prima fase”.