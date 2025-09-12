Laurea honoris causa a De Laurentiis, la Federico II si mette in moto per conferirla al presidente

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela una notizia inerente il presidente Aurelio De Laurentiis e una laurea honoris causa che l'Università Federico II vuole conferirgli:

"Con il Napoli ha vinto due scudetti. E ha consolidato - oltre all’affetto di tanti tifosi il suo prestigio di imprenditore, nonchè il bilancio del club. E adesso quel primato sportivo sta per consegnare ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, il titolo più prestigioso che una università possa conferire: la laurea honoris causa. Il titolo culturale che si tributa a quanti hanno raggiunto fama e riconoscimento per la loro attività nel campo della ricerca, della scienza, dell’arte, della cultura, dell’economia. E qui, a Napoli, anche per aver portato una squadra allo scudetto. Bastano due tricolori per aprire le porte dell’ateneo pubblico più antico d’Europa?



«Bastano » , afferma la professoressa Dela Caldarelli, direttrice del dipartimento di Economia che 2 giorni fa ha varato la proposta di laurea ad honorem per De Laurentiis. «Al Napoli sono connessi - spiega - meriti sociali e imprenditoriali, con un bilancio sano della società e il valore aggiunto di una proprietà che resta italiana, contrariamente a quanto avviene per tanti club». «Ma sono preparata - aggiunge la direttrice del dipartimento di Economia Management e Istituzioni - al fatto che la proposta sarà divisiva. In tanti prenderanno le distanze. Però i vertici dell’ateneo hanno fortemente voluto l’iniziativa. Il rettore Matteo Lorito è molto contento»".