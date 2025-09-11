Inter, il nuovo acquisto Akanji carica l'ambiente: "Non vedo l'ora..."

Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato in prestito all'Inter con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo in caso di vittoria dello Scudetto, dal Manchester City ha postato le immagini del suo primo allenamento in nerazzurro sul proprio profilo Instagram, commentando così le foto: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!". Debuttare da titolare nel Derby d'Italia è una chance che sicuramente non capita a molti e potrebbe sfruttarla per conquistare già i tifosi.

