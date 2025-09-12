Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi, Conte può sorprendere | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte che deve fare a meno dell'infortunato Rrahmani.

Fiorentina Napoli ultime di formazione

Fiorentina-Napoli e le scelte di Conte, ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che, anche in vista della Champions League, svela alcuni ballottaggi nella mente del tecnico azzurro. In primis potrebbe iniziare l'alternanza in porta tra Meret e Milinkovic-Savic. Oltre al testa a testa tra Hojlund e Lucca, c'è anche il neo acquisto Elmas che scalpita e che si accomoderà inizialmente in panchina. Deciso, invece, il sostituto di Rrahmani:

"Beukema non ha ancora visto il campo e sa bene che al «Franchi» dovrebbe toccare proprio a lui: non c’è Rrahmani, in infermeria, Juan Jesus e Buongiorno preferiscono il piede mancino e nelle gerarchie Marianucci sta leggermente più dietro".