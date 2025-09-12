Conte domani può cambiare modulo: dipende tutto da Anguissa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League:



"In caso di «stop» precauzionale per Anguissa, Conte potrebbe cambiare modulo e tornare a un 4-3-3 con Noa Lang sulla fascia a sinistra. In quel caso sarebbe certamente Olivera a guardargli le spalle. Conte è pronto a bilanciare al meglio l’uso dei muscoli azzurri. Le nazionali hanno comunque testimoniato l’ottima forma della squadra, con i gol e le prestazioni di De Bruyne, di Politano, pronto a firmare un prolungamento in azzurro fino al 2028, come di McTominay e Gilmour, stelle di un Napoli dalla panchina lunga. Conte farà le sue scelte in vista della prima settimana di full immersion in cui gli azzurri vogliono tenere la testa della classifica e fare bella figura nell’esordio europeo dell’anno contro un City forte ma partito lento in Premier".