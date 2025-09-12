Fiorentina-Napoli, CorSport: dolci ricordi per Lucca, è a caccia di un obiettivo contro i 'viola'

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca è arrivato a Napoli in estate ed è stato subito catapultato al centro dell'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Poco tempo per calarsi nella nuova realtà per l'ex Udinese e qualche critica di troppo già mossa dopo appena due partite.

Contro la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, toccherà ancora a lui guidare l'attacco del Napoli. Ecco quanto scritto:

"Per lui, la Fiorentina è un dolce ricordo: l'ultimo gol il 25 maggio proprio ai viola al Bluenergy Stadium. Ma aveva segnato anche al Franchi nella partita d'andata. Domani, 111 giorni dopo l'ultimo gol ufficiale, Lucca vorrà riprovarci". 

