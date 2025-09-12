Addio Auriemma e De Maggio, Mediaset sceglie il nuovo opinionista sul Napoli a Pressing

Rassegna Stampa  
Addio Auriemma e De Maggio, Mediaset sceglie il nuovo opinionista sul Napoli a Pressing

Notizie Napoli - Con la nuova stagione calcistica arrivano le novità anche legate alla stagione televisiva che accompagnerà gli appassionati da casa che vorranno assistere a programmi dedicati alla Serie A. Uno di questi è sicuramente Pressing, storico programma Mediaset che commenta ogni turno di campionato. Ebbene in questa stagione non ci saranno nè Raffaele Auriemma e nè Valter De Maggio come opinionisti per il Napoli. L'edizione in edicola oggi de Il Mattino svela a chi sarà affidato questo compito: 

"Dal ring al piccolo schermo, con lo stesso spirito combattivo che lo ha reso un'icona dello sport italiano. Clemente Russo è pronto a una nuova sfida: da domenica sarà opinionista nella nuova edizione di "Pressing nel cuore dello sport" , il programma di approfondimento calcistico in onda su Canale 5.

Per il pugile di Marcianise, tifosissimo del Napoli, sarà l'occasione per portare in tv opinioni forti e senza mezzi termini, come una sequenza di colpi sul ring: jab sinistro, diretto destro, gancio sinistro. Colpire prima di essere colpito. E sempre con il pensiero agli azzurri.

«Sarà un grande Napoli», il suo mantra. «Conte sta facendo un lavoro grandissimo». Un entusiasmo che accompagna ogni sua analisi, paragonando le azioni del Napoli a combinazioni da campione: De Bruyne, Politano e McTominay a concludere".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top