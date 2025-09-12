Addio Auriemma e De Maggio, Mediaset sceglie il nuovo opinionista sul Napoli a Pressing

Notizie Napoli - Con la nuova stagione calcistica arrivano le novità anche legate alla stagione televisiva che accompagnerà gli appassionati da casa che vorranno assistere a programmi dedicati alla Serie A. Uno di questi è sicuramente Pressing, storico programma Mediaset che commenta ogni turno di campionato. Ebbene in questa stagione non ci saranno nè Raffaele Auriemma e nè Valter De Maggio come opinionisti per il Napoli. L'edizione in edicola oggi de Il Mattino svela a chi sarà affidato questo compito:

"Dal ring al piccolo schermo, con lo stesso spirito combattivo che lo ha reso un'icona dello sport italiano. Clemente Russo è pronto a una nuova sfida: da domenica sarà opinionista nella nuova edizione di "Pressing nel cuore dello sport" , il programma di approfondimento calcistico in onda su Canale 5.

Per il pugile di Marcianise, tifosissimo del Napoli, sarà l'occasione per portare in tv opinioni forti e senza mezzi termini, come una sequenza di colpi sul ring: jab sinistro, diretto destro, gancio sinistro. Colpire prima di essere colpito. E sempre con il pensiero agli azzurri.

«Sarà un grande Napoli», il suo mantra. «Conte sta facendo un lavoro grandissimo». Un entusiasmo che accompagna ogni sua analisi, paragonando le azioni del Napoli a combinazioni da campione: De Bruyne, Politano e McTominay a concludere".