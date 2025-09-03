SSC Napoli, la maglia replica 2025-26 è finalmente in vendita! Personalizzazione inclusa nel prezzo

Scopri la nuova maglia replica del Napoli 2025 2026, link, prezzo e tutte le info per acquistare online

Informazione pubblicitaria - Finalmente in vendita la nuova maglia replica SSC Napoli 2025-2026! Come ogni anno, il Napoli mette in vendita prima la maglia ufficiale al prezzo di 140 euro e poi una versione replica a costo inferiore, per consentire a tutti i tifosi napoletani di acquistare prodotti originali SSC Napoli ma spendendo meno soldi. Ti ricordiamo che in qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi generati dai link in questo articolo.

La maglia del Napoli in versione replica costa 39,90 euro ed è disponibile in tutte le taglie.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

SSC Napoli maglia replica

La maglia replica del Napoli 2025 2026 è realizzata è un prodotto con licenza ufficiale SSC Napoli con ologramma di autenticità, prodotta 100% Made in Italy in materiale poliestere di alta qualità. La maglia replica può essere personalizzata con nome e numero a scelta e si può scegliere sia il nome di un calciatore oppure un nome qualsiasi, completamente personalizzato.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto

La maglia replica personalizzata costa 39,99 euro e il costo della personalizzazione (nome e numero) è incluso nel prezzo.

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto nella pagina di acquisto
