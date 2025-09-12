CdM - Conte ha scelto, giocheranno sicuramente loro titolari

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League:

"Conte ha voluto una rosa ampia, e meno male, visti gli infortuni di Lukaku e Rrahmani già in avvio di stagione. In difesa è stata provata a lungo in allenamento la coppia Beukema-Buongiorno che sembra totalmente recuperato. Sicuramente saranno i titolari al Franchi, ma a Manchester l’allenatore potrebbe preferire l’esperienza e rimettere in gioco Juan Jesus".