Lucca o Hojlund? Conte ha deciso la strategia per Fiorentina e Manchester City | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Sabato c'è Fiorentina-Napoli e molti si chiedono se sarà subito l'occasione di vedere in campo dal primo minuto RasmusHojlund.

Il ballottaggio tra Hojlund e Lucca tiene banco in casa Napoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport è già arrivata la decisione di Antonio Conte anche in vista dell'esordio in Champions League in casa del Manchester City:

"L’idea per le prossime due sfide è più o meno questa: spazio a Lucca contro la Fiorentina e poi dentro Hojlund per il match di Champions in casa del City. Questione tecnica, tattica e anche di esperienza internazionale. Perché nulla va lasciato al caso, specie quando si gioca a grandi livelli. Domani, allora, dovrebbe toccare a Lorenzo fungere da terminale offensivo e dimostrare di essere riuscito in questa pausa per le nazionali a ritrovare un po’ di brillantezza, dopo i carichi di lavoro estivi".