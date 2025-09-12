Conte vieta una cosa a Castel Volturno in vista del Manchester City

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli in vista delle sfide contro Fiorentina e Manchester City in programma sabato 13 settembre e giovedì 18 settembre:

"A Firenze dovrebbe toccare a Lorenzo Lucca indossare la maglia da titolare. Il 25enne originario di Moncalieri (ha festeggiato il compleanno mercoledì) ha l’occasione di cancellare le critiche ricevute soprattutto dopo la prestazione col Cagliari. Non è stato convocato da Rino Gattuso in nazionale e ha sfruttato la sosta per migliorare la sua condizione fisica. Proverà a lasciare il segno per dimostrare di essere all’altezza della maglia azzurra.



Alla viola ha già segnato due volte nello scorso campionato quando era all’Udinese e proverà a ripetersi domani per festeggiare la prima prodezza con il Napoli. Prima lui, poi Hojlund, è questa l’idea di Conte che poi in Champions League contro il Manchester potrebbe invertire la staffetta. Ma al Training Center di Castel Volturno è vietato parlare della sfida con il City di Pep Guardiola. L’imperativo è la Fiorentina per dare continuità al rendimento in campionato".