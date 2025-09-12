Conte vieta una cosa a Castel Volturno in vista del Manchester City

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli in vista delle sfide contro Fiorentina e Manchester City in programma sabato 13 settembre e giovedì 18 settembre:  

"A Firenze dovrebbe toccare a Lorenzo Lucca indossare la maglia da titolare. Il 25enne originario di Moncalieri (ha festeggiato il compleanno mercoledì) ha l’occasione di cancellare le critiche ricevute soprattutto dopo la prestazione col Cagliari. Non è stato convocato da Rino Gattuso in nazionale e ha sfruttato la sosta per migliorare la sua condizione fisica. Proverà a lasciare il segno per dimostrare di essere all’altezza della maglia azzurra.

Alla viola ha già segnato due volte nello scorso campionato quando era all’Udinese e proverà a ripetersi domani per festeggiare la prima prodezza con il Napoli. Prima lui, poi Hojlund, è questa l’idea di Conte che poi in Champions League contro il Manchester potrebbe invertire la staffetta. Ma al Training Center di Castel Volturno è vietato parlare della sfida con il City di Pep Guardiola. L’imperativo è la Fiorentina per dare continuità al rendimento in campionato".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
