Bucchioni: "Che errore non cedere Comuzzo al Napoli per 35 milioni"

Le Interviste  
Enzo Bucchioni, giornalista da Firenze, vicino alle vicende dei viola, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Fiorentina-Napoli sarà una gara molto tattica, con due allenatori molto bravi che proveranno a non concedere spazi all’avversario. Pioli ha Kean che è in grande forma, per il resto potrebbero soffrire gli inserimenti centrali dei centrocampisti azzurri. C’è un’atmosfera di nuovo euforica a Firenze, del resto i viola quest’anno vorranno vincere un trofeo a tutti i costi, perché nel 2026 il club compie cento anni.

Chi ha fatto l’affare tra il Napoli e la Fiorentina a gennaio per Comuzzo? A 35 milioni un diciannovenne va venduto per mille ragioni. Lo ha detto anche Pradè, ieri, in conferenza stampa. Il problema è stato il presidente Rocco Commisso, che si innamora dei calciatori ed ha un forte senso di appartenenza. L'idea di non vendere un ragazzo cresciuto nel vivaio, a prescindere da quanto ti offrono, può essere un valore, però vanno fatte sempre tutte le valutazioni del caso. E' stato il presidente ad opporsi al suo addio”.

