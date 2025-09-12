Gazzetta - Inizia la rumba del turnover: Conte 'litiga' con il cuscino per sei motivi

Notizie Napoli calcio - Inizia il tour de force per il Napoli che domani sarà a Firenze e poi esordirà in Champions League giovedì prossimo sul campo del Manchester City

Tante partite ravvicinate che spingono mister Antonio Conte a valutazioni ancor più profonde su turnover e gestione forze. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

"Mentre sta per ricominciare, ed è una rumba che afferra pure alla gola, ci sono almeno sei buoni motivi per spingere Antonio Conte a «litigare» con il cuscino: la Fiorentina (domani), il City (giovedì) e poi in rapidissima sequenza il Pisa, lo Sporting Lisbona e il Genoa, ch’è come dire sei partite in diciassette sere, tutte da voler attraversare abbagliando non solo se stessi. C’è una squadra da fare e un’altra, probabilmente, da immaginare, un turnover che incombe e un ballo per i debuttanti che si può pure ipotizzare: è il calcio 3.0, ha bisogno di freschezza e dunque di rotazioni, e però nella Castel Volturno avvolta da comprensibile segretezza, le tracce vanno colte con prudenza".

