Infortunio Rrahmani, ecco chi può sostituirlo contro la Fiorentina: c'è un ballottaggio

Infortunio Rrahmani, ecco chi può sostituirlo contro la Fiorentina: c'è un ballottaggio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli in vista delle sfide contro Fiorentina e Manchester City in programma sabato 13 settembre e giovedì 18 settembre:  

"I dubbi di Conte riguardano la difesa che avrà un assetto diverso per l’assenza dell’infortunato Rrahmani. Beukema è vicino al debutto, il ballottaggio è per il compagno di reparto dell’olandese. Alessandro Buongiorno viaggia verso la migliore condizione fisica: è entrato nel finale col Cagliari e ha messo altri minuti nelle gambe nell’amichevole della settimana scorsa contro l’Avellino. Conte dovrà decidere se lanciarlo subito dal primo minuto oppure se affidarsi nuovamente a Juan Jesus che ha fatto molto bene nelle prime due partite, rinviando il rientro dall’inizio di Buongiorno contro il City". 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
