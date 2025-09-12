Infortunio Rrahmani, ecco chi può sostituirlo contro la Fiorentina: c'è un ballottaggio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli in vista delle sfide contro Fiorentina e Manchester City in programma sabato 13 settembre e giovedì 18 settembre:



"I dubbi di Conte riguardano la difesa che avrà un assetto diverso per l’assenza dell’infortunato Rrahmani. Beukema è vicino al debutto, il ballottaggio è per il compagno di reparto dell’olandese. Alessandro Buongiorno viaggia verso la migliore condizione fisica: è entrato nel finale col Cagliari e ha messo altri minuti nelle gambe nell’amichevole della settimana scorsa contro l’Avellino. Conte dovrà decidere se lanciarlo subito dal primo minuto oppure se affidarsi nuovamente a Juan Jesus che ha fatto molto bene nelle prime due partite, rinviando il rientro dall’inizio di Buongiorno contro il City".