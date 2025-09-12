Infortunio Contini, i tempi di recupero: ecco chi sarà il terzo portiere in Fiorentina-Napoli

Notizie Napoli calcio - Ieri pomeriggio Nikita Contini ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio in allenamento. Di seguito il comunicato del Napoli:

"Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra".

Ci vorrà un po' di tempo prima di rivedere Contini in azione (questi i tempi di recupero), con Conte che ha di fretta convocato un terzo portiere in vista di Fiorentina-Napoli e non solo. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"L’allenamento del giovedì ha lasciato il segno su Nikita Contini, il terzo portiere, che in uno scontro di gioco ha avvertito un dolore feroce ed ha dovuto chiedere l’intervento dello staff medico. Un salto a Pineta Grande, la clinica che ospita gli infortunati del Napoli per gli accertamenti, e poi la diagnosi: «Frattura del terzo metacarpo della mano destra». Che vuol dire starsene un po’ a casa e un po’ in tribuna, lasciando il posto in panchina al giovanissimo Ferrante (19) acquistato qualche mese fa da Novaromentin, in Serie D".