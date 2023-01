Napoli surreale! CorSport: calcio come non s'è quasi mai visto, lo scudetto è l’Olimpo da conquistare

Il Corriere dello Sport commenta Napoli-Juventus 5-1.

“Il calcio come non si è (quasi) mai visto è in un’ora e mezza che per Napoli rappresenta - probabilmente - uno dei poster della propria vita di una notte surreale: la felicità è in quello spettacolo abbagliante d’uno stadio “scioccato” da quell’Enorme Bellezza, 90' minuti ricchi di fascino e con un 5-1 sulla Juventus che ora, fatalmente, sgretola qualsiasi convenzione scaramantica. Lo scudetto è l’Olimpo da conquistare. Il Napoli è un gigante incontenibile, divora la partita nella ripresa dopo averla indirizzata con un primo tempo da standing ovation, prendendosi il meglio di Kvaratskhelia e Osimhen”