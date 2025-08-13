Napoli, Conte utilizzerà la difesa a 3? Il Mattino: ecco cosa filtra

Ultime news SSC NapoliÂ -Â L'edizione oggi in edicola deÂ IlÂ MattinoÂ smentisce l'ipotesi di una difesa a 3, almeno per il momento:

"Ãˆ il must di Conte, il suo dna: la difesa a tre. A Napoli ha iniziato cosÃ¬ poi Ã¨ cambiato. Ecco, si puÃ² immaginare questa opzione? L'impressione Ã¨ che Antonio abbia al momento rinunciato. In questo mesetto ha lavorato quasi sempre con la linea a 4 lÃ dietro, senza Buongiorno che solo ieri ha svolto quasi per intero l'allenamento e senza mai provare Olivera, che pure in emergenza sarebbe pronto a essere utilizzato come centrale. Dunque, ammesso che abbia in mente questa ulteriore variante, non ha avuto modo di provarla. Diciamo: Conte ha lavorato prima di tutto sulla disponibilitÃ al lavoro collettivo e poi si prepara a scegliere gli uomini: quello che cerca, in ogni caso, il Napoli Ã¨ l'equilibrio".