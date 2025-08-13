CorSport - Prove tattiche per Conte: provati due moduli

Il Napoli fa le prove per la nuova stagione e ci sono delle novità proprio riguardo le scelte di Conte che con due moduli prova a cambiare qualcosa in corso d'opera

Un'altra giornata intensa, di prove tattiche e lavoro aerobico e tecnico ad alta intensità. Il ritiro di Castel di Sangro si avvia al tramonto, ormai soltanto due giorni separano al rientro, ma il Napoli prosegue la preparazione ai soliti ritmi: doppia seduta e tanta fatica. Per la cronaca, nel corso della partitella a campo ridotto giocata in coda alla sessione pomeridiana davanti a oltre cinquemila spettatori, Conte ha provato sia il 4-4-1-1 con i Fab Four di centrocampo, e dunque Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay tutti insieme; sia il classico 4-3-3. Meret non ha partecipato per semplice gestione: Milinkovic-Savic e Contini in porta. Domani ultima amichevole: i campioni d'Italia sfideranno alle 19 i greci dell'Olympiacos e a seguire lasceranno l'Abruzzo. Oggi andrà in scena anche la conferenza stampa di fine ciclo di Conte. Una curiosità: tra gli spettatori ieri in tribuna allo stadio Teofilo Patini c'erano anche i due attori napoletani Fabio de Caro e Christian Giroso, famosi tra l'altro per aver interpretato la super serie "Gomorra".

