Triste notizia per Sudakov: suo papà è morto a soli 50 anni

Tristissima notizia per Georgiy Sudakov. Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk - di recente riaccostato al Napoli - ha perso suo padre, scomparso oggi all'etÃ di 50 anni. Una notizia shock che certamente rallenterÃ un eventuale riavvicinamento degli azzurri.

Sudakov ha salutato suo papÃ con una lunga lettera pubblicata su Instagram:

Domani sarebbe stato il tuo compleanno... ma Dio aveva un piano diverso per quel giorno.Â Eri vero, sincero, di cuore buono e di animo puro! GiovedÃ¬ avresti guardato la partita, avresti esultato, preoccupandoti, e dopo la partita mi avresti chiamato per dirmi:Â "Figliolo, sei il migliore come sempre"...Â Vorrei sentire almeno un'altra volta la tua voce prima dellaÂ partita "figliolo, la palla Ã¨ rotonda, il campo Ã¨ pari, ce la puoi fare, sei il migliore". Assicuratevi di chiamare i vostri familiari, non sai mai quando arriverÃ "quel giorno"...Â Â