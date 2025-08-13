Sassuolo-Napoli, settore ospiti sold-out in 20 minuti: ecco quanti napoletani ci saranno al Mapei Stadium

Sassuolo-Napoli, settore ospiti sold-out in 20 minuti: ecco quanti napoletani ci saranno al Mapei Stadium

Sassuolo-Napoli, settore ospiti va subito sold out: ecco quanti napoletani ci saranno in trasferta

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela il numero dei tifosi presenti in Sassuolo-Napoli, prima trasferta stagionale:

"Cronaca di un successo annunciato. Il Napoli e i suoi tifosi, ciak si sta sempre insieme. Perché l’azzurro è ovunque. Dimaro- Folgarida e Castel di Sangro hanno fatto registrare il pieno di appassionati. [...] Sarà così pure sabato 23 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il teatro del debutto ufficiale dei campioni contro il Sassuolo. Il nero e il verde dei padroni di casa dovrà fare i conti con l’azzurro dominante. I numeri della prevendita di ieri fotografano alla perfezione la situazione che accompagnerà l’orchestra di Antonio Conte. I biglietti del settore ospiti sono andati a ruba in meno di mezz’ora. Venti minuti per un sold out di 4mila tagliandi. Ma non finirà certo qui. È già partita la ricerca di un titolo di ingresso negli altri settori del Mapei Stadium: i tanti fan del Napoli dell’Emilia- Romagna e non solo hanno già deciso come trascorrere il sabato di fine agosto. In tribuna per applaudire il ritorno dei campioni d’Italia. La previsione ufficiale non c’è ancora, ma è facile immaginarla. I tifosi del Napoli saranno sparsi ovunque: ce ne saranno almeno 8mila, pronti ad applaudire la prestazione degli azzurri contro la neopromossa allenata da Fabio Grosso. E poi ci sarà Kevin De Bruyne, un valore aggiunto che da solo vale il prezzo ( alto, 45 euro per il settore ospiti) del biglietto per il Mapei Stadium. La sintesi è un Napoli che praticamente giocherà in casa".

